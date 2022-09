Belgian Lions zijn niet opgewassen tegen sterk Turkije op EK basketbal

Na de onverwachte overwinning tegen Spanje had België tegen Turkije een eerste kans om een ticket af te dwingen voor de volgende ronde, maar een makkelijke opdracht zou dat niet worden. Turkije heeft een van zijn sterkste selecties in jaren en bovendien stonden de Turken op scherp na het verlies tegen Georgië. Turkije begon dan ook bijzonder gefocust aan de match, terwijl bij België maar weinig overbleef van alle goeie dingen die de Lions tegen Spanje getoond hadden.



De Turkse NBA-toppers Korkmaz en Sengun - vooral die laatste was outstanding - drukten hun stempel in aanval en verdediging en een zoekend België kwam in een dramatisch 1e quarter aan slechts 6 punten.



Maar de Lions toonden dit EK al meermaals een enorme mentale weerbaarheid en knokten zich ook nu weer in de wedstrijd. Onder impuls van een uitstekend ingevallen Bratanovic, die zijn eerste minuten maakte op dit EK, knabbelde België aan de Turkse bonus van 19 eenheden. Bij de rust was het verschil nog 7 punten.



Na de pauze slaagden de Belgen er jammer genoeg niet in om de positieve lijn van het einde van de 1e helft door te trekken. Turkije zette weer een tandje bij en het was vooral de oppermachtige Sengun (24 punten, 8 rebounds en 6 assists) die met een glansprestatie telkens weer de Belgische hoop de kop indrukte.



De schade beperken, meer zat er niet meer in voor de Belgian Lions, die uiteindelijk met een verschil van 15 punten de boot in gingen: 63-78. Door de winst is Turkije zo goed als zeker van de volgende ronde, België zal het woensdag zelf moeten afmaken tegen Bulgarije.

België: Bratanovic 15, Vanwijn 11, Lecomte 8, Libert 7, Tabu 6, De Zeeuw 5, Obasohan 4, Gillet 3, Bako 2, Bleijenbergh 2, Mwema en Tumba 0.

Bondscoach Gjergja: "1e quarter heeft de match bepaald"

Was de wedstrijd na dat pijnlijke 1e quarter eigenlijk al gespeeld? Bondscoach Dario Gjergja vond van wel. "We konden geen ritme vinden, vooral in de laatste 5 minuten van het 1e quarter waarin we een 13-4 incasseerden. Dat 1e quarter heeft de wedstrijd bepaald", was de analyse van Gjergja.



"We zijn wel verschillende keren wat teruggekomen, maar nooit echt. We bleven telkens wat hangen. Turkije pakte telkens uit met een run, mentaal is dat erg zwaar."



De bondscoach benadrukte dat hij niet ontgoocheld was in de prestatie van zijn team. "Op één speler na heeft Turkije allemaal spelers die in de NBA of in de EuroLeague spelen. Dat is heel indrukwekkend en dan moet je realistisch zijn. Het was een verdiende zege voor Turkije."



"We hebben Larkin wel kunnen afstoppen, maar we vonden geen antwoord op het sterke insidespel van de Turken. Hun grote jongens maken samen 47 punten. Onder de ring hebben zij ons veel pijn gedaan."



Bulgarije is een heel uitgebalanceerd team en heeft met Vezenkov een van de beste 3 power forwards in Europa. We zullen hen moeten respecteren. Bondscoach Dario Gjergja over de tegenstander van woensdag

Gjergja had ook lof voor jonge snaken Vrenz Bleijenbergh en Haris Bratanovic. Die laatste kwam de vorige 3 matchen niet in actie, maar was vandaag de topschutter. "Zij zijn de toekomst en ze hebben getoond dat we op hen kunnen rekenen. Daar ben ik heel blij om."



België zal de klus nu moeten klaren tegen Bulgarije en dat wordt geen eitje, waarschuwde Gjergja. "Met Vezenkov hebben ze een van de beste 3 power forwards in Europa. Het is een heel uitgebalanceerd team, met vleugels die goed kunnen shotten en grote jongens die veelzijdig zijn in verdediging."



"Bulgarije verloor zijn eerste 3 matchen dit EK, maar ze hebben altijd meegedaan, behalve tegen Spanje. Het is een tegenstander die we zullen moeten respecteren", is Gjergja op zijn hoede.

Topschutter Bratanovic: "Blij met deze kans"

Haris Bratanovic: "Het was moeilijk voor mij na 3 wedstrijden niet te spelen, maar ik had vooraf al tegen de coach gezegd dat ik klaar zou zijn wanneer ze me nodig hebben. Dat heb ik vandaag getoond. Ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb."



"We zijn met te weinig energie gestart en onze shots vielen niet in het begin van de wedstrijd."



"We willen naar de volgende ronde gaan. Ik denk dat we sowieso een kans hebben tegen Bulgarije en dan gaan we er tegenaan gaan."





"Het was moeilijk voor mij na 3 wedstrijden niet te spelen, maar ik had vooraf al tegen de coach gezegd dat ik klaar zou zijn wanneer ze me nodig hebben. Dat heb ik vandaag getoond. Ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb." "We zijn met te weinig energie gestart en onze shots vielen niet in het begin van de wedstrijd." "We willen naar de volgende ronde gaan. Ik denk dat we sowieso een kans hebben tegen Bulgarije en dan gaan we er tegenaan gaan." Maxime De Zeeuw: "We misten energie en dan is het moeilijk tegen een ploeg als Turkije. Turkije was sterker dan wij, maar met meer energie hadden we er misschien een andere wedstrijd van kunnen maken. Het was een complete offday vandaag. Ik heb geen idee hoe dat komt."



"We moeten nu snel de knop omdraaien, want morgen hebben we een belangrijke wedstrijd, de belangrijkste van het toernooi. Morgen moeten we winnen. Positief blijven."



"Bulgarije is te kloppen, maar dat zullen we moeten tonen op het veld. We gaan er alles aan doen om te winnen, zodat we niet hoeven te rekenen."