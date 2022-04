22:42

22 uur 42. Mechelen heeft geen kind aan Feyenoord, Giants de boot in tegen Leiden. Tweede in de stand Mechelen heeft zich niet laten verrassen door hekkensluiter Feyenoord. De Mechelaars hadden heel de wedstrijd de controle en wonnen uiteindelijk met 104-74. In Antwerpen keken de Antwerp Giants 3e in de stand Leiden dan weer in de ogen. In de Lotto Arena verweerden de Giants zich kranig, maar verloren ze uiteindelijk toch met 83-92. Verder won Bergen na overtime de kraker van Zwolle met 102-95, terwijl Leuven een uitstekende zaak deed door met 88-83 te winnen van Groningen. In de Elite Silver haalde Aalst ten slotte nog eens de sloophamer boven. Tegen Amsterdam stonden na 4 quarters de zware 118-65-cijfers op het bord. .