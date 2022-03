22:21

22 uur 21. Leider Oostende blijft foutloos. In de BNXT League blijft Oostende met een perfect rapport pronken. Tegen staartploeg Zwolle sloeg de kustploeg al in het 1e kwart een megakloof: 31-8. Daarna kon de leider freewheelen naar een 83-54-zege. Niet enkel Oostende, maar ook de andere 4 Belgische teams die vanavond in actie kwamen trokken aan het langste eind. Van Belgische zijde beet enkel Limburg United in het stof: de Limburgers verloren gisteren nipt tegen Leeuwarden (91-94). .