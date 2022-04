BNXT League: Kangoeroes Mechelen blijft ongeslagen, Bergen wint met ultieme driepunter

18:52 18 uur 52. Kangoeroes Mechelen blijft maar winnen. Kangoeroes Mechelen blijft ongeslagen in de elite gold na een 61-71 overwinning bij Feyenoord. Mechelen pakte in Rotterdam zijn vijfde opeenvolgende zege. Myles Stephens was met 15 punten en 8 rebounds de uitblinker. . Kangoeroes Mechelen blijft maar winnen Kangoeroes Mechelen blijft ongeslagen in de elite gold na een 61-71 overwinning bij Feyenoord. Mechelen pakte in Rotterdam zijn vijfde opeenvolgende zege. Myles Stephens was met 15 punten en 8 rebounds de uitblinker.



18:51 18 uur 51. Bergen wint met ultieme driepunter. Bergen heeft zondag een 85-86 zege geboekt bij Zwolle op de vijfde speeldag van de Elite Gold in de BNXT League basketbal. Het trio Nzekwesi (20 punten), Penava (20 punten) en Tyus (17 punten) blonk uit voor Bergen. Toch was het knokken tot het laatste moment. Op twee seconden van het einde stond het nog 85-83 voor Zwolle, maar Muhamed Pasalic besliste de partij alsnog met een driepunter in het voordeel van de Henegouwers

22:11 22 uur 11. Antwerp Giants hebben overtime nodig om Leiden te kloppen. De Antwerp Giants hebben een felbevochten zege geboekt op het veld van Leiden. Na 4 quarters stond het 81-81, dus maakten de ploegen zich op voor overtime. In de 5 minuten extra speeltijd toonde Antwerp zich de meest frisse ploeg. De Giants knokten zich naar een 92-96-overwinning en wippen voorlopig over Bergen in de stand.

Na 4 quarters stond het 81-81, dus maakten de ploegen zich op voor overtime. In de 5 minuten extra speeltijd toonde Antwerp zich de meest frisse ploeg. De Giants knokten zich naar een 92-96-overwinning en wippen voorlopig over Bergen in de stand.

22:06 22 uur 06. Leiden - Antwerp Giants 92-96. Quarters: 28-21, 14-25, 20-22, 19-13, 11-15 Topschutters Leiden: De Jong 18, Tubutis 15, Dunn 15 Topschutters Antwerp: Tiby 19, Fridriksson 18, Brown 15 . Leiden - Antwerp Giants 92-96

Quarters: 28-21, 14-25, 20-22, 19-13, 11-15

Topschutters Leiden: De Jong 18, Tubutis 15, Dunn 15

Topschutters Antwerp: Tiby 19, Fridriksson 18, Brown 15

22:00 22 uur . Leuven wint in elite gold, Charleroi in silver. Ook Leuven en Charleroi wisten hun wedstrijd te winnen tegen Nederlandse tegenstand. Leuven had aan een ijzersterk 3e quarter genoeg marge om Groningen opzij te zetten. De ploeg wipt zo voorlopig naar plaats 5 in elite gold. Charleroi, de leider in elite silver, heeft opnieuw geen steek laten vallen. Tegen Basketbal Academie Limburg nam het de wedstrijd al vroeg in handen. De Waalse ploeg kwam nooit meer in de problemen en boekt zijn 5e overwinning.

Leuven had aan een ijzersterk 3e quarter genoeg marge om Groningen opzij te zetten. De ploeg wipt zo voorlopig naar plaats 5 in elite gold.

Charleroi, de leider in elite silver, heeft opnieuw geen steek laten vallen. Tegen Basketbal Academie Limburg nam het de wedstrijd al vroeg in handen. De Waalse ploeg kwam nooit meer in de problemen en boekt zijn 5e overwinning.

21:46 21 uur 46. Groningen - Leuven 68-72. Quarters: 12-15, 25-14, 10-28, 21-15 Topschutters Groningen: Addison 23 Topschutters Leuven: Heath 20, Young 16, Mcglynn 13 . Groningen - Leuven 68-72 Quarters: 12-15, 25-14, 10-28, 21-15

Topschutters Groningen: Addison 23

Topschutters Leuven: Heath 20, Young 16, Mcglynn 13

21:29 21 uur 29. Basketbal Academie Limburg - Charleroi 65-80. Quarters: 16-26, 18-25, 14-16, 17-13 Topschutters Limburg: Hudson 13, Mitchell 12, Nossek 12 Topschutters Charleroi: Schoepen 20, Kok 14, Kesteloot 12 . Basketbal Academie Limburg - Charleroi 65-80 Quarters: 16-26, 18-25, 14-16, 17-13

Topschutters Limburg: Hudson 13, Mitchell 12, Nossek 12

Topschutters Charleroi: Schoepen 20, Kok 14, Kesteloot 12

19:15 19 uur 15. Limburg op heeft weinig moeite met Den Haag. Limburg United heeft een makkelijke zege geboekt op het veld van Den Haag. Bij de rust telde de Belgische club een comfortabele voorsprong van 12 punten. Dat was niet het signaal om het rustiger aan te gaan doen. Onder impuls van Lesuisse en Littleson verdubbelde Limburg United zijn voorsprong. Zo komen de Limburgers op gelijke hoogte met Leeuwarden in de stand.

Dat was niet het signaal om het rustiger aan te gaan doen. Onder impuls van Lesuisse en Littleson verdubbelde Limburg United zijn voorsprong. Zo komen de Limburgers op gelijke hoogte met Leeuwarden in de stand.

19:05 19 uur 05. Den Haag - Limburg United 69-93. Quarters: 15-26, 13-14, 13-21, 28-32 Topschutters Den Haag: Camaj 15, Vignisson 13, Kumelis 11, Ackermans 11 Topschutters Limburg United: Lesuisse 17, Littleson 17, Lambot 13, Palmi 13 . Den Haag - Limburg United 69-93 Quarters: 15-26, 13-14, 13-21, 28-32 Topschutters Den Haag: Camaj 15, Vignisson 13, Kumelis 11, Ackermans 11 Topschutters Limburg United: Lesuisse 17, Littleson 17, Lambot 13, Palmi 13

22:51 22 uur 51. Oostende onderuit. Het werd niet zo'n fijne uitstap voor leider Oostende deze vrijdagavond naar Den Bosch. De Belgische leider verloor met 75-66. Een eerste nederlaag voor de Belgische kampioen. Den Bosch toonde zich vooral fysiek sterk en had aan de pauze een mooie bonus (40-28). Ook in het derde kwart bleven de Nederlanders sterk. Het slotoffensief van Oostende kwam te laat. Oostende blijft ondanks de nederlaag wel leider in de gouden groep.

Den Bosch toonde zich vooral fysiek sterk en had aan de pauze een mooie bonus (40-28). Ook in het derde kwart bleven de Nederlanders sterk. Het slotoffensief van Oostende kwam te laat.

Oostende blijft ondanks de nederlaag wel leider in de gouden groep.

22:50 22 uur 50. Quarters : 14-12, 26-16, 16-13, 19-25 Topschutter Oostende : Booth Lii (18 ptn) Topschutter Den Bosch : Van Der Lars (16 ptn) . Quarters: 14-12, 26-16, 16-13, 19-25 Topschutter Oostende: Booth Lii (18 ptn) Topschutter Den Bosch: Van Der Lars (16 ptn)

