22 uur 41. Mechelen - Antwerp: 79-75 (rust: 39-43). Quarters: 14-26 / 25-17 / 23-13 / 17-19 Topschutters Mechelen: Stephens (21), Mukubu (15), Kotrulja (13), Alston (12) Topschutters Antwerp: Brown (17), Mwema (12), Rogiers (11), Krutwig (10) De spannendste wedstrijd van de speeldag werd afgewerkt in Mechelen. De Kangoeroes haalden het van Antwerp en komen daardoor wat dichter in het klassement.

Leider Oostende is op bezoek bij Bergen geen moment in de problemen gekomen. Al in het eerste kwart maakte de kustploeg, die vier spelers miste met een coronabesmetting, het verschil. De kloof van 13 punten kreeg Bergen nooit meer gedicht.

22 uur 22. Bergen - Oostende: 70-88 (rust: 38-52). Quarters: 17-30 / 21-22 / 16-13 / 16-23 Topschutters Bergen: Nzekwesi (17), Henson (12), Penava (10) Topschutters Oostende: Booth III (15), Gillet (14), Buyschaert en Djordjevic (12), Jantunen (10) Leider Oostende is op bezoek bij Bergen geen moment in de problemen gekomen. Al in het eerste kwart maakte de kustploeg, die vier spelers miste met een coronabesmetting, het verschil. De kloof van 13 punten kreeg Bergen nooit meer gedicht.

22 uur 19. Luik - Brussels: 71-86 (rust: 48-39). Quarters: 15-16 / 33-23 / 10-27 / 13-20 Topschutters Luik: Bazoumana (15) Iarochevitch (14), Depuydt en Kohajda (11) Topschutters Brussels: Badji en Hazard (18), Kouguere en Vucica (15), Llorente (14) In het kelderduel begon Luik uitstekend aan de wedstrijd in eigen huis. Na een ijzersterk tweede kwart dook de thuisploeg met een bonus de kleedkamers in. Maar na de rust ging het helemaal mis voor Luik, het maakte slechts 23 punten en zag Brussels weglopen met de punten. Voor de bezoekers is het nog maar de tweede zege van het seizoen, de eerste onder coach Jean-Marc Jaumin.