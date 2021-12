17:06 17 uur 06. Antwerp verslikt zich in Leuven. De Antwerp Giants, tweede in de stand, heeft een thuisnederlaag geleden tegen de Leuven Bears. De bezoekers uit Leuven namen in een sterk 2e quarter de wedstrijd in handen. Bij de rust moest Antwerp al 17 punten goedmaken. Dat bleek een kloof die niet te dichten viel. De thuisploeg hield nog gelijke tred in het 3e quarter, maar ook in de slotminuten beet de ploeg in het zand. Een logische 68-88-eindstand volgde. Quarters: 22-24, 10-25, 19-18 en 17-21 Topschutters Antwerp: Fridriksson (15), De Ridder (10), Hands (10). Topschutters Leuven: Cebasek (20), Allen (18), McGlynn (14). . Antwerp verslikt zich in Leuven De Antwerp Giants, tweede in de stand, heeft een thuisnederlaag geleden tegen de Leuven Bears.

19-12-2021 19-12-2021. 22:38 22 uur 38. Oostende bibbert tegen Brussels. Fiere leider Oostende heeft moeten zwoegen voor de zege tegen Brussels, de laatste in de stand. In de eigen Versluys Arena werd het 80-78 voor Oostende. Vroeg in het vierde kwart had Brussels 4 punten voorsprong (61-65), maar Oostende was niet onder de indruk en ging op en over de hoofdstedelingen. Bij 80-78 kregen de bezoekers nog één kans, maar Gillet blockte het schot van Kouguere nog af. Quarters: 16-20, 21-27, 24-15, 19-16 Topschutters Oostende: Booth III (17), Brimah (14), Randolph (12), Gillet (11) Topschutters Brussels: Deroover (16), Badji en Kouguere (14), Llorente (13)

18-12-2021 18-12-2021. 23:27 23 uur 27. Charleroi - Mechelen: 79-88. In de wedstrijd tussen Charleroi en Mechelen zijn de bezoekers als winnaar uit de bus gekomen. Charleroi begon wel nog het beste aan de partij, maar in quarters 2,3 en 4 ging Mechelen op en over de thuisploeg. Quarters: 21-16, 28-30, 15-24, 15-18 Topschutters Charleroi: Kesteloot 18 punten, Libert 18, Lisboa 12 Topschutters Mechelen: Alston 15 punten, Loubry 15, Mukubu 14