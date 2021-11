Belgian Lions beginnen WK-voorrondes met klinkende zege in Slovakije

Voor de start van de WK-kwalificaties konden de Belgian Lions opnieuw rekenen op sterkhouders Sam Van Rossom en Ismael Bako, die de vorige campagnes ontbraken door clubverplichtingen.



Toch was de start van de Belgen aarzelend, maar eenmaal het goeie ritme gevonden werd, was snel duidelijk dat dit Slovakije geen partij zou zijn voor België.



Een sterke Libert en regisseur Van Rossom zorgden voor een eerste kloofje, maar toen Slovakije overschakelde naar een zoneverdediging haperde de Belgische machine. Dankzij een sterk 2e quarter van de thuisploeg was het verschil bij de rust toch slechts één puntje.



In een betere 2e helft zetten de Belgian Lions de puntjes op de i. De verdediging werd aangeschroefd en in aanval werden de juiste opties gevonden. Zo slopen de Belgen mondjesmaat naar een ruime en verdiende overwinning: 57-83. Zondag nemen de Lions het in Bergen op tegen groepsfavoriet Servië.