17 uur 18. Charleroi buigt bij Antwerp Giants pas na verlenging. De Antwerp Giants hebben pas in de verlenging afstand kunnen nemen van Charleroi: 90-81. Na 40 minuten stond het 75-75, maar in de 5 minuten extra tijd gingen de bezoekers kopje-onder. De Giants blijven zo de nummer 2 in de stand, na het ongeslagen Oostende. Quarters: 19-15, 17-28, 28-16, 11-16, 15-6 Topschutters Antwerp: Fridriksson 25, Hands 15, Krutwig 13 Topschutters Charleroi: Kesteloot 24, Libert 17, M. Samardzic 16 .