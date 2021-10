22:33

22 uur 33. Eerste zege voor Limburg. Op de zevende speeldag heeft Limburg United eindelijk kunnen winnen. Tegen Brussels, met coach Jaumin aan het roer, maakten de Limburgers het verschil in het tweede kwart. Leider Oostende had het in Charleroi helemaal niet gemakkelijk. De kustploeg moest knokken tot het einde om met een punt verschil te winnen: 72-73. .