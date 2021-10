18:36 18 uur 36.

18:19 18 uur 19. Riga is te sterk voor Antwerp. Geen finale voor de Belgische basketballers in Abu Dhabi. Team Antwerp moest de hele halve finale tegen Riga achtervolgen en kwamen te kort: 21-12. Bij Riga spelen de olympische kampioenen die in Tokio in de halve finale al te sterk waren voor België. Lasmanis (8 punten) en Miezis (7 punten) deden de Belgen veel pijn. Bij Antwerp moest te veel van Thibaut Vervoort komen en daar was Riga op ingesteld. Vooral nadat Nick Celis last had gekregen na een botsing.



18:19 Miezis met een dribbel door de benen. 18 uur 19. Miezis met een dribbel door de benen

17:47 17 uur 47. In de halve finale treft Team Antwerp de Letse ploeg Riga. Dat zijn de olympische kampioenen. In Tokio pakten de Belgen uit met een stunt in de groepsfase, maar in de halve finales waren de Letten een klasse te sterk. Wat wordt het nu? . In de halve finale treft Team Antwerp de Letse ploeg Riga. Dat zijn de olympische kampioenen. In Tokio pakten de Belgen uit met een stunt in de groepsfase, maar in de halve finales waren de Letten een klasse te sterk. Wat wordt het nu?

17:25 Mark Cavendish is een van de toeschouwers in Abu Dhabi. 17 uur 25. Mark Cavendish is een van de toeschouwers in Abu Dhabi

16:36 De Russen pakten wel uit met deze dunk. 16 uur 36. De Russen pakten wel uit met deze dunk

16:35 16 uur 35. Belgen stoten door naar halve finale. Thibaut Vervoort, Nick Celis, Rafael Bogaerts en Thiery Marien hebben hun kwartfinale in Abu Dhabi gewonnen. Ze waren in hun kwartfinale met 22-12 te sterk voor de Russische ploeg Gagarin. Bij Gagarin speelden 3 Russen die in Tokio olympisch zilver wonnen. De 3x3 basketballers spelen als Antwerp mee op de World Tour. In de halve finales nemen ze het op tegen het Letse team Riga. . Belgen stoten door naar halve finale Thibaut Vervoort, Nick Celis, Rafael Bogaerts en Thiery Marien hebben hun kwartfinale in Abu Dhabi gewonnen. Ze waren in hun kwartfinale met 22-12 te sterk voor de Russische ploeg Gagarin. Bij Gagarin speelden 3 Russen die in Tokio olympisch zilver wonnen. De 3x3 basketballers spelen als Antwerp mee op de World Tour. In de halve finales nemen ze het op tegen het Letse team Riga.

