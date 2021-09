23:27

23 uur 27. Voor deze speeldag waren Antwerp en Mechelen nog ongeslagen, maar na hun onderlinge duel blijft alleen Mechelen nog zonder puntenverlies over. De Kangoeroes bevestigden hun goeie seizoensstart dankzij Nate Grimes (29 punten en 22 rebounds). Met een speeldag meer op de teller is de koppositie echter in handen van Oostende en Bergen, die allebei zonder veel tegenstand wonnen. Dankzij een stevige defensie won Charleroi dan weer zijn eerste match van het seizoen en ook Leuven kon de nul wegvegen ten koste van Limburg United. .