19 uur 22. Oostende, Antwerp en Bergen boeken 2 op 2. Oostende, vrijdag met 51-105 veel te sterk voor Brussels, heeft zondag ook zijn tweede wedstrijd in de gloednieuwe BNXT League gewonnen. De landskampioen was te sterk voor Leuven. Mikael Jantunen was met 13 punten topscorer van de partij en ook Keye van der Vuurts de Vries (12), Olivier Troisfontaines(12), Phillip Booth Lli (12) en Simon Buysse (10) kwamen boven de tien punten uit. Bij Leuven deed alleen Solomon Young (10) dat. Bergen is ook nog ongeslagen. Op verplaatsing bij Limburg United was het wel een nipte zege: 67-68, dankzij 25 punten van Marcus Tyus. Antwerp won ook op verplaatsing, 65-83 bij Charleroi. Brussels herpakte zich na de zware nederlaag tegen Oostende met een 78-72-zege tegen Aalst. In de stand delen Oostende, Antwerp en Bergen met twee zeges de leiding. Ook Kangoeroes Mechelen is nog ongeslagen, maar speelde nog maar één wedstrijd. .