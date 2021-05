Bleijenbergh wijst Giants de weg, corona stopt piepjong Oostende niet af

17:42 17 uur 42. Giants vieren in Charleroi. Toptalent Vrenz Bleijenbergh (21 punten en 11 rebounds) heeft de Antwerp Giants naar de overwinning gedirigeerd in Charleroi. Met 16 punten in het eerste quarter, 3 driepunters en 7 vrijworpen, zette hij zijn team op weg naar een 78-83-overwinning. Quarters: 14-27, 24-24, 16-15, 24-17 Topschutters Charleroi: Llorente 22, Libert 19, Schoepen 15 Topschutters Antwerp: Bleijenbergh 21, Gibbs 19, Dudzinski 13 . Giants vieren in Charleroi Toptalent Vrenz Bleijenbergh (21 punten en 11 rebounds) heeft de Antwerp Giants naar de overwinning gedirigeerd in Charleroi. Met 16 punten in het eerste quarter, 3 driepunters en 7 vrijworpen, zette hij zijn team op weg naar een 78-83-overwinning.

17:37 17 uur 37. Piepjong Oostende wint in Mechelen. Een gedecimeerd Oostende heeft de heruitgave van de bekerfinale tegen Mechelen opnieuw gewonnen. De kustploeg kampt nog altijd met corona en moest een beroep doen op een aantal jonkies voor de trip naar de Kangoeroes. Maar ook met een piepjong octet was de regerende kampioen dus een maatje te groot voor Mechelen: 74-77. Quarters: 22-14, 22-22, 13-21, 17-20 Topschutters Mechelen: Kherazi en Thompson 16, Clark 15 Topschutters Oostende: Schwartz 20, Gillet 18, Sylla 11 .

17:32 17 uur 32. Luik laat Bergen zwoegen. Koploper Bergen heeft het niet cadeau gekregen op het veld van rode lantaarn Luik. De thuisploeg had in de 2e helft een bonus van 7 punten opgebouwd, maar Bergen zette die scheve situatie in enkele minuten recht en won uiteindelijk nipt: 68-70. Quarters: 20-16, 15-20, 18-18, 15-16 Topschutters Luik: Potier 23, Bojovic 17, Lambermont en Lhoest 9 Topschutters Bergen: Barnes 11, Spencer 10, Mortant en Smith 9 .

17:23 17 uur 23. Vierde zege op rij voor Leuven. Leuven zet zijn opmars in de stand voort na een 72-78-overwinning op het veld van Limburg United. Voor de Bears was het de 4e zege op rij. De sterke Amerikaan Ryan Kriener was opnieuw de topschutter met 20 punten. Quarters: 16-21, 16-19, 15-21, 25-17 Topschutters Limburg: Melson 17, Mukubu 14, Desiron 12 Topschutters Leuven: Kriener 20, Delalieux 18, Bernard 14 .

22:42 22 uur 42. Limburg vergroot kloof met Charleroi. Limburg en Charleroi lieten elkaar niet al te veel los dit seizoen, maar Limburg heeft nu toch een kloofje geslagen. Vooral na de pauze namen de Hasselaars afstand van hun rechtstreekse concurrent. Hun plekje in het klassement wijzigt niet: Limburg 5e, Charleroi 6e. Quarters: 20-19, 15-11, 22-13, 28-12 Topschutters: Limburg: Yannick Desiron 18 Charleroi: Tim Lambrecht 14 .



22:20 22 uur 20. Aalst maakt favorietenrol waar. Ook Okapi Aalst schuift mee met de top. Tegen Luik maakte het het verschil met de rode lantaarn zeer duidelijk. Halfweg had het al een voorsprong van 7 punten, maar vooral na de pauze ging de voet op het gaspedaal. Aalst blijft op de 4e plek hangen, maar voelt de hete adem van Limburg in de nek. Quarters: 30-24, 22-21, 27-15, 27-19 Topschutters: Aalst: Vladimir Mihailovic 28 Luik: Milos Bojovic 16 .



22:18 22 uur 18. Bergen springt voorlopig naar de leiding. Bergen mag zich even de leider in de Belgische basketbalcompetitie noemen. Het had zeker in de eerste helft wat moeite met Mechelen, maar trok de overwinning in een sterk laatste quarter over de streep. Oostende kan zondag weer zijn troon opeisen. Quarters: 12-14, 16-14, 20-16, 19-12 Topschutters: Bergen: Anthony Lambot 16 Mechelen: Marvin Clark 16 .



22:13 22 uur 13. Antwerp Giant hebben geen genade met Brussels. Antwerp blijft leider Oostende uitdagen in de titelstrijd. Tegen Brussels, de voorlaatste in de stand, haalde de thuisploeg stevig uit. Elk quarter was het verschil groot. Het zware resultaat: 112-69. Quarters: 26-12, 37-20, 22-19, 27-18 Topschutters: Antwerp Giants: Phil Cofer 18 Brussels: Pavle Djurisic 16



