De Ketele sluit omnium als 13e af, Brit Matthew Walls volgt Viviani op

11:38 11 uur 38. De Ketele 13e in omnium. Kenny De Ketele speelde eigenlijk geen rol van betekenis in het laatste onderdeel en pakte nul punten. De Ketele zakt zo wat terug naar plaats 13 in het klassement. . De Ketele 13e in omnium Kenny De Ketele speelde eigenlijk geen rol van betekenis in het laatste onderdeel en pakte nul punten. De Ketele zakt zo wat terug naar plaats 13 in het klassement.

11:35 11 uur 35. Brit Walls pakt het goud in het omnium! Viviani moet nu in de sprint winnen om zijn zilver te verdedigen, maar het is op. Campbell pakt de bonusronde en pakt het zilver over van de Italiaan. Viviani neemt het brons. De eerste plaats van Walls kwam in het laatste onderdeel nooit echt in gevaar. Hij rijdt autoritair naar de olympische titel. . Brit Walls pakt het goud in het omnium! Viviani moet nu in de sprint winnen om zijn zilver te verdedigen, maar het is op. Campbell pakt de bonusronde en pakt het zilver over van de Italiaan. Viviani neemt het brons.

11:35 11 uur 35. Campbell blijft wat hangen. Kan hij nog een gooi doen naar een medaille? . Campbell blijft wat hangen. Kan hij nog een gooi doen naar een medaille?

11:33 11 uur 33. Walls lost Viviani niet. Hij nestelt zich in het wiel van de Italiaan en lijkt op weg te zijn naar het goud. . Walls lost Viviani niet. Hij nestelt zich in het wiel van de Italiaan en lijkt op weg te zijn naar het goud.

11:32 11 uur 32. Thomas moet de kastanjes uit het vuur halen. Campbell bedreigt zijn bronzen medaille. . Thomas moet de kastanjes uit het vuur halen. Campbell bedreigt zijn bronzen medaille.

11:31 11 uur 31. Ook Campbell geeft zijn kans op een medaille nog niet op. Hij staat vijfde en probeert een aanval op te zetten. . Ook Campbell geeft zijn kans op een medaille nog niet op. Hij staat vijfde en probeert een aanval op te zetten.

11:30 11 uur 30. Viviani neemt alweer vijf punten in de sprint. Hij doet een gooi naar zilver, het goud lijkt niet meer mogelijk. . Viviani neemt alweer vijf punten in de sprint. Hij doet een gooi naar zilver, het goud lijkt niet meer mogelijk.

11:27 11 uur 27. Viviani nestelt zich opnieuw in een kopgroep van zeven. In de achtergrond zien we De Ketele de achtervolging inzetten. In zijn wiel brengt hij Van Schip met zich mee. . Viviani nestelt zich opnieuw in een kopgroep van zeven. In de achtergrond zien we De Ketele de achtervolging inzetten. In zijn wiel brengt hij Van Schip met zich mee.

11:26 11 uur 26. De Brit Walls loopt nog wat verder uit. Hij heeft nu 145 punten. Viviani volgt op plek twee met 115 punten. Thomas heeft er 114. . De Brit Walls loopt nog wat verder uit. Hij heeft nu 145 punten. Viviani volgt op plek twee met 115 punten. Thomas heeft er 114.

11:24 11 uur 24. De Ketele haalt enkele vluchters terug, maar voor de rest zien we onze landgenoot niet echt in beeld. Spaart hij zich voor de ploegkoers? . De Ketele haalt enkele vluchters terug, maar voor de rest zien we onze landgenoot niet echt in beeld. Spaart hij zich voor de ploegkoers?

11:24 11 uur 24. De Ketele blijft voorlopig zonder punten achter en zakt naar plaats 12. . De Ketele blijft voorlopig zonder punten achter en zakt naar plaats 12.

11:23 11 uur 23. Viviani jumpt naar de 2e plaats en schopt Van Schip van het podium. . Viviani jumpt naar de 2e plaats en schopt Van Schip van het podium.

11:21 11 uur 21. Viviani en co komen op een bocht van het peloton. In het peloton is het Van Schip die tempo maakt. De Italiaan doet een goede zaak in het klassement. . Viviani en co komen op een bocht van het peloton. In het peloton is het Van Schip die tempo maakt. De Italiaan doet een goede zaak in het klassement.

11:19 11 uur 19. We zien voor een eerste keer De Ketele in beeld. Hij zet zich op kop van het peloton om het kopgroepje met Viviani terug te halen. . We zien voor een eerste keer De Ketele in beeld. Hij zet zich op kop van het peloton om het kopgroepje met Viviani terug te halen.

11:18 11 uur 18. Viviani wil een bonusronde. Kluge met de reactie. Viviani staat voorlopig 8e in het klassement. . Viviani wil een bonusronde. Kluge met de reactie. Viviani staat voorlopig 8e in het klassement.

11:17 11 uur 17. Thomas springt over Van Schip naar het zilver. De Fransman heeft nu twee puntjes voorsprong. . Thomas springt over Van Schip naar het zilver. De Fransman heeft nu twee puntjes voorsprong.

11:16 11 uur 16. De Nieuw-Zeelander heeft ook wel zin in extra puntjes. Hij neemt een goede voorsprong en kan weer helemaal meedoen voor de medailles. Het kan snel keren. . De Nieuw-Zeelander heeft ook wel zin in extra puntjes. Hij neemt een goede voorsprong en kan weer helemaal meedoen voor de medailles. Het kan snel keren.

11:15 11 uur 15. Tussen zilver en brons zit er voorlopig slechts één puntje. Kan Van Schip zijn tweede plek behouden? . Tussen zilver en brons zit er voorlopig slechts één puntje. Kan Van Schip zijn tweede plek behouden?