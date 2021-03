21:16 Na twee dagen voert België de medaillestand aan in Torun:. 21 uur 16. Na twee dagen voert België de medaillestand aan in Torun:

21:08 21 uur 08. Alle medailles zijn vandaag verdeeld: Zwitserse Moser wint polsstokspringen. Ook in het polsstoknummer bij de vrouwen kennen we de nieuwe Europese kampioene. De Zwitserse Angelica Moser gaat als enige over 4m75 en verzekert zich van goud. De Sloveense Tina Tutej gokt en probeert over 4m80 te springen, maar komt na een eerste mislukte poging terug op haar beslissing. Zilver dus voor Tutej, het brons is voor de Britse Bradshaw. Fanny Smets is knap 7e.

21:05 Fanny Smets eindigt 7e in het polsstokspringen:. 21 uur 05.

21:02 21 uur 02. Italiaan Jacobs demonstreert op 60m bij de mannen.

21:01 21 uur 01. Italiaan Jacobs demonstreert op de 60m. "We hadden het eigenlijk in de reeksen al zien aankomen", zegt Kris Meertens. Niet Volko of Kranz, maar de Italiaan Marcell Jacobs snelt autoritair naar de Europese titel op de 60m. "Deze voorsprong doet denken aan Usain Bolt", vertelt Meertens over Jacobs, die met zijn 6"47 bovendien ook nog een beste wereldjaarprestatie laat optekenen.

"Deze voorsprong doet denken aan Usain Bolt", vertelt Meertens over Jacobs, die met zijn 6"47 bovendien ook nog een beste wereldjaarprestatie laat optekenen.

21:00 21 uur . Jan Volko, een heel gelovige man in dit heel gelovige Polen. Dat kan misschien wel helpen. Kris Meertens.

20:58 20 uur 58. Finale op de 60m sprint bij de mannen. We gaan stilaan naar het laatste nummer van deze avond: de 60m bij de mannen. Geen Kobe Vleminckx in de finale, die deze voormiddag 5e werd in zijn halve finale. Voor goud kijken we vooral naar Kevin Kranz, de snelste man van het jaar, en Jan Volko, de titelverdediger. Maar zoals Kris Meertens ons vertelt: "Het ligt allemaal dicht bij mekaar."

Voor goud kijken we vooral naar Kevin Kranz, de snelste man van het jaar, en Jan Volko, de titelverdediger. Maar zoals Kris Meertens ons vertelt: "Het ligt allemaal dicht bij mekaar."

20:55 20 uur 55. Ook de polsstokcompetitie bij de vrouwen is stilaan aan haar apothéose toe. In de strijd om goud zijn ze nog met z'n tweeën overgebleven: de Zwitserse Angelica Moser en de Sloveense Tina Sutej. Het brons is voor de Britse Holly Bradshaw, die niet over 4m70 geraakte.

20:52 20 uur 52. Goud voor Oekraïne in het verspringen, zilver voor wereldkampioene Mihambo. Om opnieuw op onze vorige vraag te antwoorden: nee, want Mihambo's laatste sprong gaat de mist in. Goud dus voor Bech-Romantsjoek, die door het dolle heen is. Mihambo baalt, want ze ziet finaal het goud nog uit haar handen glippen.

20:49 20 uur 49. Om op de vorige vraag te antwoorden: ja, want de Oekraïense Bech-Romantsjoek springt bij haar laatste poging 6m92, 4 cm verder dan Mihambo. Heeft de Duitse nog een antwoord klaar?

20:45 20 uur 45. In het verspringen bij de vrouwen zijn ze bezig aan de laatste springronde. Kan iemand nog de Duitse Mihambo nog van de troon stoten?

20:42 20 uur 42. Mayer sluit dag 1 van zevenkamp af als leider. Kevin Mayer heeft in het hoogspringen orde op zaken gesteld. Met een sprong over 2m04 werd hij 4e in het onderdeel, dat gewonnen werd door de Wit-Rus Andralojts met een sprong over 2m10. Mayer leidt na 4 onderdelen met 3571 punten voor de Zwitser Simon Ehammer, met 3538 punten. De Spanjaard Ureña staat derde met 3424 punten.

Mayer leidt na 4 onderdelen met 3571 punten voor de Zwitser Simon Ehammer, met 3538 punten. De Spanjaard Ureña staat derde met 3424 punten.

20:38 20 uur 38. Elise Vanderelst: "Ik besef het nog niet goed".

20:34 20 uur 34. Crestan: "De laatste 300m waren helaas te zwaar".

20:32 20 uur 32. Scaunet: "Ik had niet de benen vandaag om te reageren".

20:29 20 uur 29. Bol schenkt Nederland eerste EK-goud. De 20-jarige Femke Bol heeft met verve haar favorietenrol waargemaakt. Ze zette een mindere start goed recht en snelde onbedreigd naar goud. Een andere Nederlandse, Lieke Klaver, leek lang op weg naar zilver, maar kraakte finaal nog en werd 5e.

20:28 20 uur 28. Femke Bol snelt naar goud op de 400m.

20:26 20 uur 26. Doet Bol wat haar mannelijke landgenoten niet konden op de 400m? Het is tijd voor de finale op de 400m bij de vrouwen. De torenhoge favoriete is de Nederlandse Femke Bol. Zij kan doen wat haar drie mannelijke landgenoten daarnet niet konden op de 400m: goud pakken.