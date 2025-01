LIVEBLOG EK schaatsen - Bart Swings is 7e na de 1.500 meter en mag deelnemen aan afsluitende 10 kilometer

Bart Swings 8e na 2 onderdelen

Bart Swings staat na twee afstanden op de 8e plaats in het klassement van het EK allround schaatsen. Hij heeft een totaal van 75.315 punten verzameld. De 33-jarige Leuvenaar eindigde als 12e op de 500 meter (37"38) en werd 7e op de 5000 meter (6'19"35). Swings heeft al drie medailles behaald op eerdere EK's: zilver in Minsk in 2016, en brons in Heerenveen in 2017 en Hamar in 2023.



Indra Medard, de andere Belgische deelnemer, staat op de 12e plaats na twee afstanden met 75.930 punten. Medard, die Jason Suttels vervangt, begon sterk met een 4e plaats en een persoonlijk record op de 500 meter (36"52). Ook op de 5000 meter verbeterde hij zijn persoonlijke tijd (6'34"10), waarmee hij de 15e plaats behaalde van de twintig deelnemers.



De Noor Peder Kongshaug leidt het klassement (73.245), gevolgd door landgenoot Sander Eitrem (73.410) en de Nederlander Beau Snellink (74.561). Zondag staan de 1500 meter en 10.000 meter op het programma.