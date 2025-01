Bart Swings eindigt 6e op het EK allround: "Soms zijn er problemen, maar er is niets dat niet kan worden opgelost"

Op de IJsbaan Thialf in Heerenveen heeft Bart Swings het EK allround afgesloten op de 6e plaats. Swings stak vooraf niet weg dat hij niet in zijn beste vorm zit. "Maar we hebben een mooi plan uitgewerkt voor de komende maanden en ik kijk er naar uit om hard te werken", reageert hij.

"Deze wedstrijden en degelijk kunnen schaatsen heb ik nodig. Daar kan ik stappen in zetten. We hebben een heel mooi plan uitgewerkt voor de komende maanden. Ik kijk er naar uit om hard te werken."

Bart Swings toonde zich gisteren niet tevreden, maar had op dag 2 van het EK allround "technisch meer controle". "Daar ben ik tevreden mee", reageerde hij na zijn 6e stek in het eindklassement.

Swings had vooraf laten weten dat het mentaal niet allemaal 100 procent snor zit door "privéproblemen". "Gisterenavond was ik veel aan het denken."

"Ik schrijf die gedachten dan van me af om opnieuw een open geest te hebben. Nu gaan we ermee aan de slag. Het hele team gaat daar in mee."

De bronzen medaille van vorig jaar was opvallend openhartig over zijn issues, zonder in detail te treden. "Ik heb van iedereen steun gevoeld en dat is tof. Ik moet er ook open over communiceren dat het niet gaat."

"Ik wil en ik kan niet altijd alles op tafel gooien. Maar als jullie mij dit weekend hadden zien schaatsen zonder uitleg, dan zouden er ook vragen geweest zijn."

"Soms zijn er gewoon problemen, maar het is niets dramatisch of niets dat niet kan worden opgelost. Daar heb ik vertrouwen in."