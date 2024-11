Straffe comeback op WTA Finals: Coco Gauff klopt olympisch kampioene Zheng na marathonmatch

Gauff verslaat Sabalenka

Coco Gauff is de 2e finalist op de WTA Finals. In haar halve finale versloeg de Amerikaanse Aryna Sabalenka in 2 sets na net geen 2 uur.



In de eerste set ging het gelijk op en moest een tiebreak beslissing brengen. Daarin werkte Sabalenka 4 setballen weg, maar Gauff trok het laken toch nog naar zich toe. De tweede set was een breakfestival waarin opnieuw Gauff als winnares uit de strijd kwam. Het werd 3-6.



De finale tussen Gauff en Zheng wordt morgen om 16 uur gespeeld.