Gemengde gevoelens bij 3x3-Belgen in WorldTour Macau na winst en verlies, kwartfinale kan nog

Riffa zet scheve situatie recht tegen Wuxi

Team Riffa heeft moeten knokken om zijn eerste wedstrijd tot een goed einde te brengen. Team Wuxi van China heeft met DeMarcus "Boogie" Cousins een stevige joker op zak.



De Amerikaan speelde jaren in de NBA, was viervoudig All Star en won goud met Team USA op het WK en de Spelen. De 34-jarige Amerikaan zorgde meteen voor een snelle 0-6-voorsprong voor Wuxi. Cousins was in totaal goed voor 13 punten.



De Belgen hinkten lang achterop: van 3-6 ging het naar 5-10 en 11-16. Maar toen zetten ze een tussenversnelling. Een tweepunter van Vervoort en eentje van Donkor brachten Riffa weer onder de mensen.



Foerts, topschutter bij Riffa met 11 punten, maakte daarna 5 punten op een rij, waaronder 4 vrijworpen (20-16). De foutenlast werd Wuxi fataal. Cousins bracht nog even spanning, maar maakte ook een fout op Foerts, die de vrijworp benutte: 21-18.



Schutters België: Foerts 11, Augustijnen 4, Donkor/Vevoort 3.