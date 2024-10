Kangoeroes Mechelen krijgt meteen stevige opdoffer in eerste match EuroCup

Mechelen kan geen vuist maken

Kangoeroes Mechelen heeft zijn eerste groepsmatch in de EuroCup met zware 88-55-cijfers verloren van het Poolse Sosnowiec. Het team van coach Arvid Diels liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. Na tien minuten stond het 29-12 in het krijt. Aan de rust was het verschil gegroeid tot 50-22.



Die kloof werd alleen maar groter na de pauze. Catherine Reese kon bij Mechelen wel een double-double voorleggen (17 punten en 12 rebounds), maar dat volstond niet. Op 17 oktober speelt Mechelen thuis tegen het Italiaanse Sassari.