EuroLeague: Meesseman en Allemand vegen vloer aan met Frans team van Cats-coach Meziane (VIDEO)

Meesseman en Allemand vloeren Meziane

Een week na hun triomf in de Europese Supercup heeft EuroLeague-titelverdediger Fenerbahçe ook het nieuwe seizoen met een bang ingezet.



De Turkse ploeg met Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Allemand maakte de Franse ploeg Villeneuve d'Ascq in met 52-81.



Meesseman zorgde voor de eerste score in Frankrijk en werd topschutter van de match met 20 punten. Daarbovenop liet ze nog 5 rebounds, 3 assists en 2 steals noteren. Ze haalde de hoogste efficiëntiescore met 26.



Allemand liet zich ook opmerken met 10 assists en 3 steals, ze scoorde 8 punten.



Bij Mezianes team was Carla Leite de beste schutter met 14 punten.



Quarters: 19-25, 6-24, 17-10, 10-19.





Volgende week woensdag (16 oktober) neemt Fenerbahçe het thuis op tegen Zaragoza. De Spaanse formatie haalde het thuis met 76-73 van de Poolse ploeg Polkowice.