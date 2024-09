Landskampioen Oostende geeft ruime bonus uit handen en lijdt eerste nederlaag tegen Mechelen

Eerste nederlaag voor kampioen Oostende

Oostende, kampioen van België en van de BNXT League, is tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. Het stond in het begin van het laatste quarter nochtans 10 punten op voorsprong, maar Mechelen draaide het in een sterk slot nog helemaal om naar een 75-79-overwinning.



Kortrijk vergezelt Limburg United op kop van het klassement met zijn 3e overwinning op een rij. Het klopte Groningen met duidelijk 70-99-cijfers. Antwerp Giants boekte tegen QSTA United dan weer zijn eerste overwinning van het seizoen: 82-76.