Belgen van Team Riffa sneuvelen in kwartfinales van 3x3 WorldTour in Chengdu

2 op 2 voor Riffa

Een opsteker voor de 3x3-Belgen van Team Riffa na een moeilijke periode: op de WorldTour in Chengdu (Chn) hebben onze landgenoten zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales.



In de poulefase won Riffa met met 20-17 van Wuxi en met 18-16 van Princeton. Met die 2 op 2 zijn de Belgen zeker van een stekje in de kwartfinales.



Riffa treedt in China aan met Caspar Augustijnen, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Vic Van Oosterwyck. Bryan De Valck en Thibaut Vervoort liggen nog steeds in de lappenmand.



Donkor en Foerts waren zaterdag allebei goed bij schot, met 13 punten over 2 wedstrijden. Ook Augustijnen, terug van weggeweest na een zware blessure, deed zijn duit in het zakje met 9 punten. Van Oosterwycks teller na 2 matchen staat op 3 punten.



De kwartfinales, halve finales en finale worden zondag gespeeld. Voor de winnaar in Chengdu ligt er een cheque van 40.000 dollar klaar.