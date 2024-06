EK zwemmen: Camille Henveaux haalt finale op 400m vrije slag niet

Goud, zilver en brons

Het EK van de Belgen zit erop met de reeks van Camille Henveaux. België keert met 3 medailles naar huis. Roos Vanotterdijk pakte van elke kleur eentje.



Onze 19-jarige landgenote won vrijdag goud op de 100m vlinderslag, pakte woensdag zilver op de 50m vlinderslag en gisteren brons op de 100m rugslag.



Het goud van Vanotterdijk was de eerste Europese titel in groot bad sinds 1995.



Vanotterdijk is op de Olympische Spelen van deze zomer in Parijs (26 juli-11 augustus) geplaatst voor de 100 meter vlinderslag en 100 meter rugslag.