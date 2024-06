EK zwemmen: 18-jarige Grace Palmer plaatst zich voor finale 800m vrije slag

Grace Palmer naar finale

Grace Palmer heeft zich gekwalificeerd voor de finale van de 800 meter vrije slag. In de reeksen benaderde ze met 8'52"57 haar persoonlijke record, dat nog een drietal seconden sneller is. Dat was de 8e tijd van alle halvefinalisten, net genoeg voor een finaleplaats.



De finale staat dinsdagavond op het programma. De 18-jarige Palmer neemt in Belgrado ook nog deel aan de 200 meter schoolslag.