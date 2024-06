EK atletiek zevenkamp: Thiam grijpt de macht in het hoogspringen en leidt in de tussenstand, Vidts is tweede

Nafi Thiam en Noor Vidts zijn uitstekend begonnen aan de zevenkamp op het EK atletiek in Rome. Na twee onderdelen staan ze respectievelijk eerste en tweede in de tussenstand. Voor Thiam werd de 100 meter horden nochtans een tegenvaller, maar dat maakte ze ruimschoots goed met duidelijke winst in het hoogspringen. Vanavond volgen nog twee disciplines: het kogelstoten en de 200 meter.

Even schrikken toch bij de opener van Nafi Thiam op dit EK. De titelverdedigster werd pas 7e in haar reeks van de 100 meter horden in 13"74, een flink eind boven haar persoonlijk record (13"21). Thiam stond zo na het eerste onderdeel pas 16e in de tussenstand.

Maar tijdens het hoogspringen zette de tweevoudig olympisch kampioene de puntjes op de i. Ze bleef foutloos t.e.m. 1,95 meter en greep daarmee overtuigend de macht.

Noor Vidts was wél meteen op de afspraak. Met 13"16 liep ze zelfs een persoonlijk record op de 100 meter horden en pakte ze meteen de tweede plaats in de tussenstand. In het hoogspringen trok ze de goede lijn gewoon door met een sprong over 1,80 meter.



Vidts behield zo haar tweede plek en volgt op 108 punten van Thiam. Wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson, die zowel op de 100 meter horden als in het hoogspringen onder haar niveau bleef, valt als vierde voorlopig naast het podium.