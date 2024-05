3x3-Belgen zijn meteen uitgeteld in Marseille na twee nederlagen in groepsfase

Meteen uitgeschakeld

De 3x3-Belgen hebben de ontgoocheling van het olympisch kwalificatietoernooi niet kunnen doorspoelen in Marseille. Ze verloren ook hun tweede groepswedstrijd tegen Wenen. In een spannend duel had Riffa nog een tweepunter nodig in de slotseconden, maar die kwam er niet. De Belgen zijn dus al in de groepsfase uitgeteld.