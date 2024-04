BNXT League: Oostende blijft ongeslagen, Giants scoren meer dan 100 punten in Nederland

Oostende heeft al een 7e overwinning geboekt in de hoogste afdeling van de BNXT League. Vanmiddag ging het in Zwolle winnen van de Landstede Hammers.



Pierre-Antoine Gillet blonk in Nederland uit met een double-double: 20 punten en 10 rebounds.



Met nog drie wedstrijden op het programma is Oostende mathematisch niet meer in te halen. De kustploeg gaat als leider de play-offs in.