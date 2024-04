Leider Oostende is veel te sterk in topper tegen Den Bosch

Op de zesde speeldag in de Elite Gold van de BNXT League heeft Antwerp Giants vrijdagavond in eigen huis eenvoudig de maat genomen van hekkensluiter BAL Weert. De Antwerpenaren wonnen dankzij een weergaloze Nikola Jovanovic (29 punten) met 89-68.



In de tweede partij van de avond was het een Nederlandse ploeg die mocht zegevieren. Leiden won namelijk met 75-66 bij Limburg United en had dat voornamelijk te danken aan de 21 punten van de Amerikaan Jones Aajion.



Zowel Giants als Leiden wipt op die manier voorlopig over Den Bosch in de stand naar een gedeelde tweede plaats. Met 28 punten volgen ze op een punt van leider Oostende (29), Limburg is met 26 punten vijfde.