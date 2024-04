Ruime zeges voor Oostende en Antwerp, Leuven wint van 4 spelers

Prima avond voor de Belgische clubs in de BNXT League: ze scoorden 5 op 5.



In de Elite Gold won leider Oostende van Zwolle met 99-78, de Antwerp Giants stuurden Leiden met een nederlaag weer de grens over (85-73).



Opmerkelijk in de Elite Silver-afdeling: Leuven Bears won van 4 spelers (79-74).



Yoast United was met z'n zevenen naar de studentenstad afgezakt, 3 spelers moesten van het terrein met 5 fouten.