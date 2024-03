Lidl-Trek is momenteel "hot" in de wielerwereld. En dat is ook onze reporter Sammy Neyrick niet ontgaan. Hij ging een dagje meeproeven van de !"winning mood bij" het team van onder meer Jasper Stuyven en Mads Pedersen. "We hebben getoond dat Mathieu van der Poel niet onklopbaar is", klonk het vol vertrouwen binnen het team.