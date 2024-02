Leider Oostende sluit eerste fase BNXT League af met 12e zege op een rij

Luik heeft zich met een 84-74-zege tegen Kangoeroes Mechelen op de 20e en laatste speeldag van de eerste fase van de BNXT League verzekerd van de vierde plaats ten nadele van Charleroi, dat niet in actie kwam.



Verder won Brussels in Bergen (76-88), Antwerp in Kortrijk (93-67), Leuven in Aalst (76-86) en leider Oostende bij Limburg United (71-90). Oostende pakt zo zijn twaalfde zege op een rij.



Na de eerste nationale fase zijn de volgende vijf teams geplaatst voor de Elite Gold: Oostende, Antwerp, Limburg, Luik en Charleroi.



Brussels is zesde en het eerste team dat aan de bak mag in de Elite Silver, gevolgd door Mechelen en Kortrijk, Bergen, Leuven en Aalstar.



In de tweede grensoverschrijdende fase van de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie nemen de Belgische clubs het op tegen de Nederlandse in twee poules (Gold en Silver). Die gaat in het weekend van 2 en 3 maart van start.