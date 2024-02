BNXT League: Antwerp Giants komen met de schrik vrij in derby tegen Mechelen

Leider Oostende kende dan weer een lastige start tegen Luik, de vijfde in de stand, maar zette de scheve situatie recht met dank aan het trio Ahmad-Gillet-Van Rossom (94-76).



Staartploeg Leuven kraakte in het laatste kwart tegen Limburg United en verloor met 73-87. Roman Penn (21 ptn) en Osun Ossuniyi (12 ptn) waren de sterkhouders bij de bezoekers, die hun derde plaats in de stand behielden (33 ptn). Leuven is tiende.