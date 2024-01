Antwerp Giants krijgt het niet cadeau, Limburg United verrassend onderuit tegen Bergen

Limburg United kende een mindere start van het nieuwe jaar. De nummer drie uit de stand ging in eigen huis verrassend onderuit tegen laagvlieger Bergen (9e met 19 punten). De Limburgers verslikten zich volledig in de Henegouwers en wisten enkel in het derde kwart een hogere score op te tekenen dan de bezoekers. De thuisploeg verloor uiteindelijk met 79-91.