Boxing Day. Voor voetballiefhebbers hét hoogtepunt in de kerstperiode. Dit jaar misschien nog meer dan anders, want halfweg de Premier League liggen alle kaarten nog op tafel. Wie maakte tot dusver al het meeste indruk? En welke ploeg moet zich stilaan zorgen beginnen te maken voor het behoud? Commentatoren Filip Joos en Tim Wielandt to the rescue!