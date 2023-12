Antwerp Giants houden gelijke tred met Oostende na klinkende zege tegen Bergen

In de BNXT League heeft Aalst zaterdag nipt naast een stunt gegrepen tegen Oostende. In het duel tussen de rode lantaarn en de leider liet de kustploeg zich in Aalst nog bijna ringeloren: 72-74.



Aalst, dat nog altijd jaagt op zijn eerste overwinning van het seizoen, leek een vogel voor de kat toen Oostende halfweg het 4e quarter een bonus van 13 punten had.



Maar de hekkensluiter toonde bijzonder veel veerkracht en knokte zich in het slot weer helemaal in de match. Met een driepunter van topscorer Mares naderde Aalst in de laatste minuut nog tot op 2 punten, maar een complete remonte zat er niet meer in.



In de andere wedstrijd op zaterdagavond versloeg Mechelen Leuven met 72-69. Dankzij die zege blijft Kangoeroes in het peloton dat achtervolgt op Oostende, Antwerp Giants en Limburg United.