Andere steden willen hun vingers dus niet verbranden en kijken de andere kant op. Ze zijn gewaarschuwd. Is er dan nog een toekomst voor het evenement?

"Je kunt het programma herbekijken met minder sporten en je kunt meer dan één gaststad aanspreken", duidt Naert op mogelijkheden. Maar buiten Groot-Brittannië en Australië was de honger de voorbije decennia sowieso al niet groot.

"Delhi organiseerde in 2010 en daar spreken ze er nu nog over, helaas niet positief. Er was complete chaos. Het is opvallend hoe de andere landen zich er niet aan wagen."

Naert toont dus begrip voor de dreigende teloorgang, maar betreurt het toch ook mee. "Zeker ook door hoe ze paralympische atleten in het programma betrekken en door hun experimenten met esports."