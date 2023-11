"Het niveau waarop Verstappen een heel seizoen lang gereden heeft, was hallucinant hoog. Nagenoeg elk rondje was perfect. Hij was op geen foutje te betrappen. Ongelooflijk."

"Zelfs toen het kampioenschap al lang beslist was, is hij de perfectie blijven nastreven én vinden. Dat heeft op mij nog het meeste indruk gemaakt", zegt Vermersch, die daarin wordt bijgetreden door collega Wauters.

Max Verstappen haalde ruim het dubbele van de WK-punten die ploegmaat Sergio Perez wist te behalen. Veelbetekenend, vindt het commentaarduo. "Ik geloof vast en zeker dat ze allebei over hetzelfde materiaal beschikken", zegt Wauters, die ook Verstappens aandeel in de ontwikkeling van de wagen benadrukt.

"De beste rijder gaat de ontwikkeling van de auto meer sturen. Naarmate het seizoen vorderde, is de Red Bull op die manier beter geworden voor de rijstijl van Verstappen en misschien iets minder goed voor de rijstijl van Perez."

De verklaring voor het verschil tussen de 2 Red Bulls is voor Vermersch dan ook simpel: "De man die achter het stuur zit. Verstappen is ook gewoon heel goed in meedenken over hoe je de auto beter kunt maken."