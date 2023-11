BEKIJK: Ruim verslag van "leerrijke" olympische stage van Team Belgium in Belek: "Heel veel prikkels"

Van 11 tot 28 november vertoefde het Belgian Olympic Team voor de 4e keer op een rij in Belek, Turkije, voor de olympische stage. Een delegatie van 154 personen, onder wie 76 atleten, bereidde zich in optimale omstandigheden en onder het toeziend oog van chef de mission Olav Spahl voor op de Olympische Spelen van Parijs 2024. Op het menu: trainen, ontspannen, ervaringen uitwisselen en elkaar beter leren kennen. Sporza was erbij en maakte volgend uitgebreid videoverslag.