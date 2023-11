Team Antwerp grijpt maar nipt naast de 3x3-titel in Bahrein

clock 17:55 17 uur 55. Toernooizege spat uit mekaar op het bord voor Antwerp. Team Antwerp heeft nipt naast een tweede WorldTour-zege gegrepen dit seizoen. Na eindwinst in Lausanne kon het net niet winnen in Manama. In de finale verloor Antwerp met 16-15 van Partizan. Voor Antwerp was het een match lang aanklampen. Bij 14-14 kon het nog, tot Popovic een tweepunter maakte: 16-14. Jonas Foerts zorgde voor een flikkering van hoop. Na zijn aansluitingstreffer (16-15) probeerde hij in de allerlaatste seconde te stunten met een tweepunter. Zijn poging spatte uit mekaar op het bord. Volgende week speelt Team Antwerp in Hongkong, op 8 en 9 december is er de finale van de WorldTour in Jeddah (Saudi-Arabië). . Toernooizege spat uit mekaar op het bord voor Antwerp Team Antwerp heeft nipt naast een tweede WorldTour-zege gegrepen dit seizoen. Na eindwinst in Lausanne kon het net niet winnen in Manama. In de finale verloor Antwerp met 16-15 van Partizan.



Voor Antwerp was het een match lang aanklampen. Bij 14-14 kon het nog, tot Popovic een tweepunter maakte: 16-14.



Jonas Foerts zorgde voor een flikkering van hoop. Na zijn aansluitingstreffer (16-15) probeerde hij in de allerlaatste seconde te stunten met een tweepunter. Zijn poging spatte uit mekaar op het bord.



Volgende week speelt Team Antwerp in Hongkong, op 8 en 9 december is er de finale van de WorldTour in Jeddah (Saudi-Arabië).

clock 17:49 17 uur 49. Finale: Partizan - Antwerp 16-15. Punten Antwerp: Dennis Donkor 7 Jonas Foerts 7 Bryan De Valck 1 Vic Van Oosterwyck 0

Vic Van Oosterwyck 0

clock 17:18 17 uur 18. Team Antwerp in de finale. Team Antwerp speelt zo meteen de finale in Bahrein. Na een zege in de kwartfinales tegen het Futian van Thibaut Vervoort, die geen enkel punt maakte, legde het ook de Litouwse ploeg Marijampole over de knie. Over enkele minuten gaat het op zoek naar de tweede WorldTour-trofee dit seizoen. Tegenstander in de finale is Partizan uit Servië.



Na een zege in de kwartfinales tegen het Futian van Thibaut Vervoort, die geen enkel punt maakte, legde het ook de Litouwse ploeg Marijampole over de knie.



Over enkele minuten gaat het op zoek naar de tweede WorldTour-trofee dit seizoen. Tegenstander in de finale is Partizan uit Servië.

clock 16:50 16 uur 50. Halve finales: Marijampole - Antwerp 10-21. Punten Antwerp: Dennis Donkor 10 Jonas Foerts 7 Bryan De Valck 4 Vic Van Oosterwyck 0

Vic Van Oosterwyck 0

clock 16:16 16 uur 16. Kwartfinales: Antwerp - Futian 18-12. Punten Antwerp: Jonas Foerts 10 Dennis Donkor 4 Bryan De Valck 3 Vic Van Oosterwyck 1 Bij Futian maakte de Belgische international Thibaut Vervoort (ex-Antwerp) geen enkel punt. Hij plukte wel 4 rebounds.

Bij Futian maakte de Belgische international Thibaut Vervoort (ex-Antwerp) geen enkel punt. Hij plukte wel 4 rebounds.

clock 21:14 21 uur 14. Een reünie in de kwartfinales. Team Antwerp treft het Chinese Futian, waar oude bekende Thibaut Vervoort speelt.

clock 17:50 17 uur 50. Comfortabel naar groepswinst tegen Lausanne. Team Antwerp TOPdesk heeft ook zijn tweede (en laatste) groepsmatch in Bahrein gedomineerd. De Belgen leken Lausanne opnieuw onder de 10 punten te kunnen houden, maar een late eindsprint van de Zwitsers besliste er anders over. Niet dat het iets zou uitmaken in de eindafrekeningen. Van Oosterwyck maakte 30 seconden voor tijd een einde aan de partij met een tweepunter. 21-11, de Belgen stoten met gemak en als groepswinnaar door naar de kwartfinales. Scores: Foerts 9, De Valck 5, Donkor 4, Van Oosterwyck 3.

Niet dat het iets zou uitmaken in de eindafrekeningen. Van Oosterwyck maakte 30 seconden voor tijd een einde aan de partij met een tweepunter. 21-11, de Belgen stoten met gemak en als groepswinnaar door naar de kwartfinales.

Scores: Foerts 9, De Valck 5, Donkor 4, Van Oosterwyck 3.

clock 15:25 15 uur 25. Belgen blazen Jeddah weg bij opener. 22-9, duidelijker kunnen cijfers nauwelijks zijn. Team Antwerp TOPdesk is prima begonnen aan zijn avontuur in Bahrein. Als snel sloegen de Belgen een kloof met hun tegenstander, die met gemak werd uitgebouwd. Het kwartet met Bryan De Valck, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Vic Van Oosterwyck combineerde vlotjes. Een tweepunter beslechtte het lot van Jeddah met nog 2 minuten en 17 seconden op de klok. Scores spelers: Foerts 10, Donkor 7, De Valck 5.

Het kwartet met Bryan De Valck, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Vic Van Oosterwyck combineerde vlotjes. Een tweepunter beslechtte het lot van Jeddah met nog 2 minuten en 17 seconden op de klok.



Scores spelers: Foerts 10, Donkor 7, De Valck 5.

