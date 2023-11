BNXT-League: Oostende knokt zich naar winst in topper bij Antwerp Giants, Luik houdt Limburg af

clock 17:17 17 uur 17. Verslag van Luik - Limburg United. Verslag van Luik - Limburg United

Met 5 zeges op rij trok Limburg met vertrouwen naar Luik. De thuisploeg verloor op de vorige speeldag van Antwerp en had dus iets recht te zetten. Dat de spelers een reactie toonden, werd snel duidelijk. Met Lecomte (goed voor 31 punten) nam Luik op sleeptouw in de eerste helft. Bij rust keek Limburg naar een achterstand van 10 punten. Daar knabbelde de co-leider aan in de tweede helft. Na 22-27 in het derde kwart werd het alsnog een spannend slot, maar Luik hield stand. Eindscore: 75-72.

Luik - Limburg. Quarters : 20-17, 19-12, 22-27, 14-16 Topscorers Luik: Lecomte (31), Noterman (17), Tumba (15) Topscorers Limburg: Cale (21), Delalieux (10), Osunniyi (6)

Verslag van Antwerp Giants - Oostende.

Oostende heeft de topaffiche bij de Antwerp Giants gewonnen: 77-84. De Giants waren nochtans goed aan de wedstrijd begonnen. Met veel agressiviteit in hun spel zetten ze de bezoekers 11 punten achter bij de rust (46-35). Het sein voor Sam Van Rossom om zijn ploeg op sleeptouw te nemen. Onder leiding van de ervaren rot stormde Oostende op en over de Giants. Damien Jefferson stapte van het parket als topscorer (26 punten). Bij de Giants was Rasir Bolton (23 punten) de trefzekerste. Dankzij de zege beent Oostende Brussels bij aan de kop van het klassement.



Antwerp Giants - Oostende 77-84. Quarters: 21-13, 25-22, 13-24, 18-25 Topscorers Antwerp: Bolton 23, Jovanovic 16, Sueing 15 Topscorers Oostende: Jefferson 26, Ahmad 18, Diop 12



Verslag van Bergen - Aalst

Bergen - Okapi Aalst 89-78. Quarters: 19-19, 23-23, 20-16, 27-20 Topscorers Bergen: Garrison 24, Thrastarson 19, Depuydt 14 Topscorers Aalst: Jean-Marie 20, Maras 18, Blondin 11



In Kortrijk-Charleroi kregen de toeschouwers een lange vrijdagavond voorgeschoteld. 57-57 was de score aan het einde van de reguliere speeltijd. Na de eerste overtime was er nog altijd geen winnaar en stond het 65-65. In de 2e overtime hielden beide teams gelijke tred tot 69-69. De West-Vlamingen duwden daarna het gaspedaal in en sloegen een 6-puntenkloof: 75-69. Die bonus hield Kortrijk vast: 77-71 was de eindstand. Kortrijk komt in de stand op gelijke hoogte van Charleroi. Ze tellen allebei 9 punten waarmee ze op een gedeelde 4e plaats staan.



Verslag van Kortrijk - Charleroi

Kortrijk-Charleroi 77-71. Quarters: 19-17, 12-9, 15-17, 11-14, 20-14 (overtime) Topschutters Kortrijk: Gardner 23, Burton 16 en Pouedet 13 Topschutters Charleroi: Prepelic en Samardzic 13, Butler en Kuta 12



