Vanavond spelen de Red Flames hun derde wedstrijd in de Nations League in en tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland. De Flames staan aan de leiding in hun poule, maar dat het geen gemakkelijke opdracht wordt staat nu al vast. Het is niet om angst in te boezemen, maar wij hebben de mooiste doelpunten van "The Lionesses" op het WK voor u op een rijtje gezet.