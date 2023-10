De Giants snoeren Luik de mond, Limburg United wint na nagelbijter en Brussels is weer leider

Brussels sluit de 6e speeldag weer als leider af. Rode lantaarn Bergen begon voortvarend, maar gaf de match uit handen. Na de rust tapte Brussels uit een ander vaatje. Met een 5e zege in 6 matchen wipt het weer over Limburg United naar de koppositie. De nummer 2 heeft wel een match minder op de teller.

16 uur 50. Brussels - Bergen: 90-76. Quarters: 16-24, 21-20, 26-19, 27-13 Topschutter Brussels: Harris 18 punten Topschutter Bergen: Depuydt 20 punten Brussels sluit de 6e speeldag weer als leider af. Rode lantaarn Bergen begon voortvarend, maar gaf de match uit handen. Na de rust tapte Brussels uit een ander vaatje. Met een 5e zege in 6 matchen wipt het weer over Limburg United naar de koppositie. De nummer 2 heeft wel een match minder op de teller. .

22 uur 03. Antwerp Giants legt Luik het zwijgen op, Limburg United wint op de valreep. In onze basketbalcompetitie heeft Antwerp de volle buit gepakt tegen Luik. Beide clubs leven al een tijdje op gespannen voet. Luik wilde aanvankelijk de match niet spelen, maar slikte zijn klacht over de arbitrage dan toch in. In de Lotto Arena gingen de bezoekers goed van start, maar de Giants trokken toch het laken naar zich toe met 81-71. Limburg United behoudt ook na 5 matchen zijn ongeslagen status, maar bij Aalst liep het niet van een leien dakje. De Zeeuw besliste de match in de slotseconden: van 82-81 ging het naar 82-83. Mechelen en Oostende hadden dan weer veel minder moeite om respectievelijk Kortrijk en Leuven met lege handen naar huis te sturen. .