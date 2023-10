BNXT League: Antwerp Giants tankt vertrouwen, 4e zege op rij voor leider Brussels

clock 22:11

22 uur 11. Net geen century voor Giants. Na de nederlaag tegen Brussels heeft Antwerp Giants weer met een overtuigende zege aangeknoopt. De Giants diepten tegen Bergen een 7-puntenkloof uit in de eerste helft. Met een run in het derde kwart legde het de wedstrijd in een definitieve plooi. In het slotkwart was de fut er wat uit bij beide teams. Antwerp kreeg wel nog de 100 punten in het vizier, maar kwam uiteindelijk 2 punten tekort. Eindstand: 80-98. Een degelijke competitiestart van de Giants, met 3 zeges in 4 matchen. Bergen staat helemaal onderaan met 0 zeges in 4 matchen. .