3x3 WorldTour: Late comeback van Podgorica nekt Team Antwerp in kwartfinales in Roemenië

clock 15:27 15 uur 27. Straffe comeback nekt Antwerp in kwartfinales. Ondanks een wervelende start van de Belgen, is Team Antwerp TOPdesk er niet in geslaagd om de Montenegrijnse ploeg Podgorica te kloppen. Jonas Foerts voelde zich kiplekker achter de tweepuntlijn. Met zijn tweede bom zorgde hij voor een comfortabele 11-4-voorsprong halfweg de wedstrijd. Ook Dennis Donkor deelde in de tweepuntvreugde, al stak een offensieve fout een stokje voor de blijvende dominantie van de Belgen. Podgorica knokte zich opnieuw in de wedstrijd tot 14-12 met nog ruim 3,5 minuten op de klok. Die bespeelbare marge bleef op het bord staan, dus werd het nog nagelbijten in het slot. En dan sloeg Milos Jovanovic toe. Net wanneer tweepuntpogingen van Donkor en Foerts niet wilden vallen, haalde hij twee keer verwoestend uit. Van 19-18 naar 19-22 in luttele seconden. Een harde klap voor Team Antwerp TOPdesk, dat meteen mocht inpakken in Roemenië. . Straffe comeback nekt Antwerp in kwartfinales Ondanks een wervelende start van de Belgen, is Team Antwerp TOPdesk er niet in geslaagd om de Montenegrijnse ploeg Podgorica te kloppen.

clock 17:48 17 uur 48. 2 op 2 voor Antwerp. Team Antwerp heeft ook zijn 2e poulematch gewonnen. Na de zege tegen Hangzhou rekenden Dennis Donkor en co ook af met Wuxi, al was het opnieuw erg spannend: 20-19. Donkor was de topschutter van de match met 10 punten, waarvan 3 tweepunters. Bryan De Valck was goed voor 6 punten, Jonas Foerts en Vic Van Oosterwyck maakten allebei 2 punten. Met de 2 op 2 in de groep is Antwerp zeker van poulewinst en een plekje in de kwartfinales. Daarin nemen de Belgen het morgen om 15.05 uur Belgische tijd op tegen Podgorica uit Montenegro. . 2 op 2 voor Antwerp Team Antwerp heeft ook zijn 2e poulematch gewonnen. Na de zege tegen Hangzhou rekenden Dennis Donkor en co ook af met Wuxi, al was het opnieuw erg spannend: 20-19.



clock 16:06 16 uur 06. Antwerp klopt Servisch getint Chinees team. Antwerp TOPdesk heeft zijn eerste match op de WorldTour-manche in Constanta gewonnen. Antwerp versloeg het Chinese Hangzhou, terend op 4 Serviërs, met 22-20. In een gelijkopgaand duel was Bryan De Valck de topschutter met 11 punten. Jonas Foerts besliste de wedstrijd door bij 20-20 een tweepunter binnen te knallen. Dennis Donkor maakte 6 punten, Foerts tekende voor 5 punten. Vic Van Oosterwyck kwam niet tot scoren. Straks om 17.20 uur Belgische tijd speelt Antwerp zijn 2e poulematch. Met Wuxi komen de Belgen dan opnieuw een Chinese ploeg tegen. . Antwerp klopt Servisch getint Chinees team Antwerp TOPdesk heeft zijn eerste match op de WorldTour-manche in Constanta gewonnen. Antwerp versloeg het Chinese Hangzhou, terend op 4 Serviërs, met 22-20.



