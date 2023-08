Moegestreden Antwerp strandt in halve finales van 3x3 WorldTour in Debrecen

clock 20:55 20 uur 55. Geen 2e titel op rij. Geen 2e WorldTour-finale op rij, ook geen 2e titel op rij in Debrecen. Team Antwerp is gesneuveld in de halve finales, na een 21-19-nederlaag tegen de geslepen Litouwers van Raudonvaris. De geblesseerde Bryan De Valck bleef ook in de halve finales aan de kant en het gebrek aan rotatiemogelijkheden brak een moegestreden Antwerp zuur op. Antwerp had aanvankelijk nog de bovenhand, maar een dubieuze onsportieve fout in het nadeel van Jonas Foerts deed de match kantelen. Raudonvaris nam het commando over, gaf Antwerp nog even hoop door 2 cruciale vrijworpen te missen, maar maakte het dan toch af. De Litouwers nemen het in de finale op tegen toernooiverrassing Tel Aviv, dat vandaag stuntte tegen Ub en Miami. In de poulefase hadden de Israëliërs gisteren nog een pak rammel gekregen van Antwerp. Het kan verkeren. . Geen 2e titel op rij Geen 2e WorldTour-finale op rij, ook geen 2e titel op rij in Debrecen. Team Antwerp is gesneuveld in de halve finales, na een 21-19-nederlaag tegen de geslepen Litouwers van Raudonvaris.



De geblesseerde Bryan De Valck bleef ook in de halve finales aan de kant en het gebrek aan rotatiemogelijkheden brak een moegestreden Antwerp zuur op.



Antwerp had aanvankelijk nog de bovenhand, maar een dubieuze onsportieve fout in het nadeel van Jonas Foerts deed de match kantelen. Raudonvaris nam het commando over, gaf Antwerp nog even hoop door 2 cruciale vrijworpen te missen, maar maakte het dan toch af.



De Litouwers nemen het in de finale op tegen toernooiverrassing Tel Aviv, dat vandaag stuntte tegen Ub en Miami. In de poulefase hadden de Israëliërs gisteren nog een pak rammel gekregen van Antwerp. Het kan verkeren.

Antwerp bij laatste vier. Antwerp heeft zich geplaatst voor de halve finales na een 21-16-zege tegen Hangzhou, dat overigens met 4 Serviërs speelt in Debrecen. Die hadden geen vat op een ontketende Dennis Donkor, goed voor 13 van de 21 Antwerpse punten. Jonas Foerts maakte het beslissende punt. Antwerp speelt om 20.30 uur de halve finale tegen de Litouwers van Raudonvaris. Het is afwachten hoeveel onze landgenoten nog in de tank hebben, want tegen Hangzhou moesten ze het met zijn drieën doen. Bryan De Valck bleef immers aan de kant, nadat hij gisteren een enkelblessure opgelopen had. Wellicht moet Antwerp het toernooi dus voort afwerken zonder wisselspeler. De blessure van De Valck is overigens ook slecht nieuws voor de 3x3 Belgian Lions, die vanaf 5 september het EK spelen.



Die hadden geen vat op een ontketende Dennis Donkor, goed voor 13 van de 21 Antwerpse punten. Jonas Foerts maakte het beslissende punt.



Antwerp speelt om 20.30 uur de halve finale tegen de Litouwers van Raudonvaris. Het is afwachten hoeveel onze landgenoten nog in de tank hebben, want tegen Hangzhou moesten ze het met zijn drieën doen.



Bryan De Valck bleef immers aan de kant, nadat hij gisteren een enkelblessure opgelopen had. Wellicht moet Antwerp het toernooi dus voort afwerken zonder wisselspeler.



De blessure van De Valck is overigens ook slecht nieuws voor de 3x3 Belgian Lions, die vanaf 5 september het EK spelen.

Geen weerzien met Lausanne. Niet Lausanne, wel het Chinese Hangzhou wordt morgen de tegenstander van Antwerp in de kwartfinales. De Zwitsers hadden lieten het zelf liggen door een gemiste vrijworp die hen de overwinning had kunnen bezorgen tegen Hangzhou. Het Chinese team, dat teert op 4 Serviërs, telde Lausanne vervolgens in de slotseconden uit voor de kwartfinales.



De Zwitsers hadden lieten het zelf liggen door een gemiste vrijworp die hen de overwinning had kunnen bezorgen tegen Hangzhou. Het Chinese team, dat teert op 4 Serviërs, telde Lausanne vervolgens in de slotseconden uit voor de kwartfinales.

Antwerp naar kwartfinales. Team Antwerp heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales in Debrecen. De Belgen wonnen ook hun 2e match in de poulefase. Riga, met olympische kampioenen Cavars en Krumins in het team, ging met 22-18 voor de bijl. Dit keer was Dennis Donkor de grote uitblinker bij Antwerp. De voormalige Antwep Giant maakte liefst 13 van de 22 punten. Hij besliste de match ook met een rake tweepunter. In de kwartfinales neemt Antwerp het morgen op tegen de nummer 2 van groep A. Dat wordt mogelijk Lausanne, het team waartegen de Belgen vorige week nog de finale van de WorldTour-manche in Lausanne wonnen.



Dit keer was Dennis Donkor de grote uitblinker bij Antwerp. De voormalige Antwep Giant maakte liefst 13 van de 22 punten. Hij besliste de match ook met een rake tweepunter.



In de kwartfinales neemt Antwerp het morgen op tegen de nummer 2 van groep A. Dat wordt mogelijk Lausanne, het team waartegen de Belgen vorige week nog de finale van de WorldTour-manche in Lausanne wonnen.

Antwerp walst over Tel Aviv. Antwerp TOPdesk is uitstekend begonnen aan zijn jacht op een tweede WorldTour-zege op rij. Antwerp, de titelverdediger in Debrecen, was in zijn eerste poulematch een maatje te groot voor Tel Aviv: 21-11. Jonas Foerts, vorige week nog MVP op de WorldTour in Lausanne, was de Antwerpse topschutter met 11 punten. Foerts gooide 4 van zijn 5 tweepunters binnen. Met de ruime overwinning staat Antwerp al met een half been in de kwartfinales. Straks om 19.20 uur spelen de Belgen nog hun 2e groepsmatch. Dan is Riga de tegenstander.



Jonas Foerts, vorige week nog MVP op de WorldTour in Lausanne, was de Antwerpse topschutter met 11 punten. Foerts gooide 4 van zijn 5 tweepunters binnen.



Met de ruime overwinning staat Antwerp al met een half been in de kwartfinales. Straks om 19.20 uur spelen de Belgen nog hun 2e groepsmatch. Dan is Riga de tegenstander.