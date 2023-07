Team Antwerp legt topploeg Ub vuur aan schenen in kwartfinale 3x3 Marseille

clock 20:49

20 uur 49. Antwerp nipt onderuit tegen topploeg Ub. Antwerp was het derde reekshoofd, Ub het eerste. De Serviërs zijn de WorldTour-winnaars van vorig jaar én staan ook dit jaar na 2 toernooien aan de leiding. Groepswinnaar Antwerp speelde tegen nummer 2 Ub uit groep A, waar Jeddah eerste werd. Antwerp legde Ub het vuur aan de schenen. Tweepunters van Bryan De Valck en Dennis Donkor zorgden voor 5-2, een tweepunter van Celis later was het 7-4. Toen keerde de partij: de volgende 5 punten waren voor de Serviërs (7-9). Ze liepen 8-13 uit. Antwerp gaf zich evenwel niet gewonnen: een 2 punter van Donkor en 2 na elkaar van Jonas Foerts zorgden voor een spannend einde: 15-15. Met twee omgezette vrijworpen bracht Foerts de Belgen 17-15 voor. Toen stond Dejan Majstorovic op met 3 punten op een rij (17-19). Die voorsprong gaf Ub niet meer weg: 18-21. De Servische ploeg won zowel in Ustunomiya als in Manila de eerste 2 World Tour-toernooien van het seizoen, Marseille is het derde. Ub staat dan ook niet voor niks aan de leiding in de World Tour, vorig jaar wonnen ze het klassement ook. .