BEKIJK: Duizenden fans juichen de Belgian Cats toe op de Grote Markt in Brussel

19 uur 46. Ik wist niet dat er zo veel volk zou komen. Dit gaan we voor altijd herinneren. Het is superleuk. Emma Meesseman.

19 uur 43. De deejay tovert de Grote Markt om in de Boiler van Pukkelpop. "Freed from desire" is de eerste tune die hij oplegt. Na de monsterhit van Gala gaat het van links naar rechts. Emma Meesseman zorgt voor de drop, zij steekt de Europese beker in de lucht. .