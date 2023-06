Kunnen de Belgian Cats vanavond de Europese titel op hun palmares zetten? Sofie Hendrickx, de aanvoerder van de ploeg die in 2017 brons pakte, en Ine Joris, een jong talent dat de EK-selectie niet haalde, zijn overtuigd van wel. "België is momenteel de beste ploeg op het EK", vertellen ze in De Zevende Dag.