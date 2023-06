Het EK-dagboek van Bavo en Kris: "Ljubljana is zo klein als Antwerpen. Of mag ik dat niet zeggen?"

Kris Meertens was er al bij in Tel Aviv en vloog gisteren op zijn "gedenkwaardige" verjaardag met de Belgian Cats naar Ljubljana in Slovenië.

"Ik ken deze stad. Ik ben hier al eens geweest voor de Belgian Lions en voor het veldlopen", zegt Meertens in het dagboek. "Het is een aangename stad. Klein zoals Antwerpen, of mag ik dat niet zeggen?"

Dat het organiserende land niet meer in de eindfase zit, is een domper. Maar de Belgian Cats kunnen er wel schitteren.

"Daar ga ik een beetje vanuit", knikt Meertens. "Ik had vooraf al gezegd dat mijn gevoel goed was en dat is alleen nog maar gegroeid. Ik denk dat ze morgen zeker winnen van Servië."